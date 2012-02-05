США призвали Болгарию преодолеть зависимость от России

Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Болгарии искать альтернативные источники энергоресурсов, чтобы выйти из под "нездорового" политического давления со стороны России, сообщает Associated Press.

Это заявление Клинтон сделала в ходе переговоров с главой правительства Болгарии Бойко Борисовым. Она также сказала, что ряд американских компаний готов поспособствовать реструктуризации болгарской энергетики. Госсекретарь пообещала, что на следующей неделе в Болгарию прибудет специальный представитель по евразийским энергетическим вопросам Ричард Морнингстар, чтобы обсудить эту тему предметно.

Пока газоснабжение Болгарии практически полностью зависит от России, отмечает Лента.ру. Одним из вариантов ухода от энергозависимости для Болгарии является добыча собственного природного газа. В 2011 году предварительная договоренность о разработке месторождения была заключена с американской компанией Chevron, однако власти отложили начало работ из-за протестов экологов. В ходе переговоров с Клинтон премьер Борисов заявил, что разработка может начаться только в том случае, если болгары будут уверены, что она не нанесет ущерба окружающей среде.