НАТО может передавать Грузии данные со своих радаров

Страны НАТО в среду возобновили переговоры относительно возможности предоставлять Грузии данные со своих радаров после очередного утверждения грузинской стороны о том, что российские самолеты нарушают воздушное пространство страны, сообщает агентство Рейтер.

В среду стороны обсудили детали предстоящего информационного обмена. Альянс с 2003 года планировал предоставлять данные радаров пяти государствам: Албании, Грузии, Македонии, Украине и Финляндии, однако тогда неурегулированными остались технические детали, напоминает агентство.

МИД Грузии в среду заявил, что воздушное пространство страны 21 августа было снова нарушено со стороны России, и обратился в МИД РФ с нотой протеста.

Помощник главкома ВВС России полковник Александр Дробышевский заявил, что российские самолеты не нарушали грузинское воздушное пространство.