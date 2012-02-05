Разъяренная толпа сожгла резиденцию губернатора: есть жертвы

Разъяренная толпа в воскресенье днем ворвалась в здание губернаторства в северной афганской провинции Сари-Пуль и подожгла его, сообщило информационное агентство Пажвак.

Утром большая группа людей в городе Сари-Пуль, административном центре одноименной провинции, пришла к губернаторству протестовать против бесчинств личных охранников главного провинциального чиновника, которые, по словам демонстрантов, изнасиловали молодую девушку. Манифестанты, разбив большой шатер напротив здания резиденции губернатора, требовали пустить их внутрь, когда же просьбы не возымели действия, разъяренные мужчины ринулись внутрь и подожгли сразу несколько помещений.

Охрана открыла огонь на поражение по нападавшим, в результате столкновения погибли несколько человек, десятки получили ранения, отмечает агентство.

Официальные власти пока никак не прокомментировали произошедшее.

РИА Новости