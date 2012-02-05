Почтовый голубь «улетел» с молотка за треть миллиона долларов

В Бельгии состоялись аукционные торги, на которых в качестве лотов были выставлены почтовые голуби. Как передает сегодня британская телерадиовещательная корпорация ВВС, одна из птиц "улетела" с молотка за внушительную сумму в 328 тыс долларов - это мировой рекорд для цены, уплаченной за почтового голубя.

Всего на интернет-торги были выставлены 245 голубей. Как сообщили организаторы аукциона, от продажи птиц было выручено в общей сложности 2,5 млн долларов, передает ИТАР-ТАСС.

"Бесценную" птицу стоимостью почти в треть миллиона долларов приобрел китайский судостроительный магнат Ху Чжэнь Юй. Наряду с кораблестроительными верфями, он владеет компанией, устраивающей голубиные гонки в южном Китае, где такие соревнования набирают популярность.

Гонки голубей популярны и в ряде европейских стран - они проводятся в Великобритании, Бельгии, Голландии и Германии. Однако в Китае соревнования почтовых голубей в последние годы стали крупным бизнесом.

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