В Каире подожгли здание налоговой

В Каире продолжаются волнения и беспорядки. Как сообщило государственное телевидение, в субботу вечером нападению подверглось здание налоговой службы. Наблюдатели связывают происходящее с массовыми акциями протеста в Порт-Саиде, где в результате столкновений на футбольном матче погибли 74 человека. Протестующие обвиняют власти в неспособности обеспечить порядок на массовых мероприятиях и тем самым предотвратить кровопролитие.



В Каире за последние четверо суток в столкновениях с полицией погибли 12 человек.



Минувшая неделя была в Египте самой кровавой – за год после отстранения от власти президента Хосни Мубарака и перехода президентских полномочий в руки членов временного военного совета.



Группа законодателей и общественных деятелей Египта встретилась с официальными представителями министерства внутренних дел и провела консультации о путях прекращения насилия и отказа от применения огнестрельного оружия, сообщает Радио Свобода.