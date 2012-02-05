Три борца за свободу Тибета совершили самосожжение

В провинции Сычуань на юго-западе Китая три человека совершили самосожжение – в знак протеста против подавления политических и культурных свобод Тибета, сообщает Радио Свобода со ссылкой на американскую радиостанцию Free Asia и базирующуюся в Лондоне правозащитную группу Free Tibet.



По данным правозащитников, самосожжение произошло в пятницу в отдаленной деревне в Гардзе-Тибетском автономном округе. Один из тибетцев погиб, двое получили серьезные ожоги. Недавно в этом же районе по меньшей мере три человека погибли и десятки получили ранения, когда полиция открыла огонь по демонстрантам, требовавшим свободы Тибета и возвращения Далай-Ламы, замечает издание.



В прошлом году самосожжение совершили не менее 16 жителей региона. Китай обвиняет западные страны и Далай-Ламу в раздувании масштабов этих протестов.