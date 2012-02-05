В США набирают добровольцев на выборы в Россию

Акции в поддержку российского движения "За честные выборы" прошли на территории США по ряду городов, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Канзас-сити, и завершились рок-концертом в Сан-Франциско, на западном побережье США.

В Сан-Франциско инициативная группа "За честные выборы", созданная в социальных сетях, устроила митинг-концерт, в котором приняли участие местные рок-группы - Twin Peaks, Kiwi Time.

"До 10 декабря никто из нас не был политическим активистом. Но вдохновленные событиями в России, мы создали общественную группу "Нам не все равно"и теперь намерены участвовать во всех российских акциях протеста", - сообщила РИА Новости одна из организаторов акции Елена Рыхлевская.

Рок-концерт прошел на площади имени ООН в дружеской атмосфере под чай с сушками из русского магазина. На участие в социальных сетях зарегистрировались около 300 человек, сообщили из Сан-Франциско.

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