Путин: вот сейф, вот оружие - такая тоска

Премьер-министр России Владимир Путин в документальном фильме "Мост над бездной" признался, что не был рад возглавить Федеральную службу безопасности страны в 1998 году.

Путин рассказал, что его обуяла тоска, когда он зашел в свой кабинет: "Я считал, что для меня давно уже закончилась специальная служба, все уже позади. Когда я вернулся, в кабинет зашел, и мне мой предшественник рассказывает: вот здесь вот сейф, вот здесь вот секретная тетрадь, здесь оружие, такая тоска обуяла - опять все снова".

ФСБ он возглавлял на протяжении почти года, напоминает Би-би-си.

В январе телеканал Би-би-си начал показ телефильма "Путин, Россия и Запад" (Putin, Russia & the West). В четырехсерийной документальной ленте историю пребывания у власти Владимира Путина рассказывают влиятельные фигуры мировой политики прошлого и настоящего. Прошлая серия была посвящена периоду Оранжевой революции в Украине.