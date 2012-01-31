В Беларуси уничтожат все вещдоки по делу о теракте в Минске

Верховный суд Беларуси постановил уничтожить все вещественные доказательства, которые фигурировали в деле осужденных к смертной казни за теракты в Минске и Витебске Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова.

Речь идет о предметах с мест взрыва и вещи, изъятые у Коновалова при обыске дома и в лаборатории, которую он оборудовал у себя в подвале. Большинство наблюдателей отмечают, что уничтожение доказательств практически исключит любую возможность пересмотра дела, даже если раскроются какие-либо новые факты.

"Многие из этих предметов могли свидетельствовать о том, что взорвалась не сумка Коновалова, а заранее заложенная спецслужбами взрывчатка. Такая версия популярна среди некоторых пострадавших. Конечно, в деле останутся фотографии и видеозаписи. Но, если встанет вопрос о повторном следствии, его без вещественных доказательств полноценно не проведешь", - пояснил политолог Виктор Демидов.

В белорусском законодательстве судьба вещественных доказательств решается судом. Уничтожают те доказательства, которые не несут следов преступления или, если несут, уже полностью исследованы. Однако в данном случае суд предписывает утилизировать почти все: только разрушенный взрывом вагон поезда метро будет передан метрополитену, а сотовый телефон Коновалова будет продан в счет погашения материального ущерба. Среди доказательств, которые собираются уничтожить, есть компоненты взрывного устройства, которое не сработало в Витебске 4 июля 2008. Тогда одна бомба взорвалась, другая - нет. Ее разобрали и изучили, на деталях устройства были обнаружены отпечатки пальцев Дмитрия Коновалова, а также еще шести неустановленных лиц. Найти возможных сообщников не удалось, несмотря на наличие в Беларуси единой дактилоскопической базы (в 2008 году правоохранительные органы страны взяли отпечатки пальцев у всего взрослого населения).

Напомним, взрыв на станции метро "Октябрьская" произошел 11 апреля 2011. Тогда погибли 15 человек, более 160 пострадали. Уже буквально за сутки белорусская милиция объявила о раскрытии теракта. За него задержали двух 26-летних жителей Витебска Коновалова и Ковалева. Впоследствии суд признал их виновными и приговорил к высшей мере наказания - расстрелу. Ранее Ковалев направил президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании. Коновалов подавать подобную просьбу отказался, признав приговор в отношении себя законным. Ранее подсудимые отрицали свою вину, а многие потерпевшие выражали сомнения в том, что Коновалов и Ковалев причастны к совершению преступления или, по крайней мере, являются единственными его участниками.

ТСН