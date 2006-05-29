Финляндия хочет забрать у России Карелию

Финляндия может предъявить территориальные претензии России. Наследники финнов, переселенцев из Карелии, намерены потребовать у России возвращения отошедших в 1944 году к Советскому Союзу территорий Карелии и Карельского перешейка.

Известный своими историческими изысканиями юрист Кари Сильвеннойен намерен взяться за обоснование требования возвращения Карелии. Он рекомендует переселенцам из Карелии или их наследникам найти старые документы о владении недвижимостью и земельными участками на приграничных территориях и начать процесс реституции. На страницах крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat он опубликовал целое воззвание. Первым шагом станет формальное обращение к российскому правительству, а когда последует отказ, дело будет передано в Европейский суд по правам человека

Несколько десятков переселенцев и их родственников уже откликнулись на этот призыв.

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