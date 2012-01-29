Белоруссия сэкономит 2,7 млрд. долл. на российских энергоресурсах

Правительство Белоруссии впервые назвало размер планируемого годового экономического эффекта от вступления страны в Единое экономическое пространство с Россией и Казахстаном: за счет новой формулы цены на российский газ белорусский бюджет рассчитывает сэкономить 2 миллиарда долларов.



Как сообщает корреспондент Радио Свобода, первый вице-премьер Владимир Семашко на торжественном собрании, посвященном Дню белорусской науки, рассказал, что с 1 января начало действовать межгосударственное соглашение о поставках газа: "Это не 350 долларов за 1 тысячу кубометров, как для других покупателей, а 165 долларов", - отметил он.



Также, по его словам, действуют и новые условия поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. Годовой эффект, по подсчетам Семашко, измеряется 700 миллионами долларов. Эти показатели, рассчитывают чиновники, позволят существенно сократить традиционно значительное отрицательное внешнеторговое сальдо.



Тем не менее, как считают независимые эксперты, за видимую экономию властям Белоруссии придется заплатить как минимум экономическим суверенитетом. Во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге 27 января премьер-министр России Владимир Путин заявил, что рассчитывает договориться с Белоруссией по вопросу общей валюты.