У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами, погибли 15 человек
15:50, 28 января 2012Мир
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Среди погибших - 12 женщин и детей
Судно с мигрантами затонуло у берегов Ливии, погибли 15 человек, 40 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс».
Происшествие произошло в районе портового города Мисрата. На борту находились мигранты из Сомали, рассказал посол Сомали в Триполи Абдельгами ВАИС. "15 тел были обнаружены на побережье Мисраты, среди погибших 12 женщин и детей",- сказал он.
По данным ООН, в 2011 году в Средиземном море погибли или пропали без вести около 800 человек. Мигранты из стран Африки часто становятся жертвами кораблекрушений, рискуя добраться до других стран на переполненных судах, которые находятся в аварийном состоянии.
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