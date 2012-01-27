Стадион в Варшаве таки откроют в воскресенье

Власть Варшавы дала согласие на проведение торжественного открытия в воскресенье, 29 января, Национального стадиона, построенного в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе мэрии Варшавы.

"Мэрия Варшавы после получения положительных оценок объекта от контролирующих служб и институтов, дала сегодня согласие на организацию на Национальном стадионе массового мероприятия 29 января", - отметила пресс-служба.

Представители варшавской мэрии не ответили на вопрос, остались ли у контролирующих органов еще какие-то замечания к стадиону, которые оператор должен устранить для проведения массовых мероприятий.

По данным польских СМИ, на поле стадиона до сих пор нет покрытия, поэтому запланированный на 11 февраля первый футбольный матч между клубами "Легия" и "Висла" может не состояться.

Как сообщал УНИАН, 23 января мэрия Варшавы запретила проведение церемонии открытия Национального стадиона из-за отсутствия согласия на открытие объекта пожарных и санитарных служб. В то же время в мэрии выразили надежду, что эти недостатки будут устранены и службы предоставят оператору соответствующие разрешения.

Справка УНИАН. Польская власть планировала открыть Варшавский стадион, сооружение которого началось в 2009 году, летом прошлого года, но из-за выявленных недоработок по некоторым конструкциям введения объекта в эксплуатацию перенесли на 30 ноября 2011 года.

В середине декабря 2011 года строительная инспекция дала разрешение на использование стадиона за исключением еще не готового на тот момент футбольного поля.

Справка УНИАН. Национальный стадион в Варшаве, который сможет вместить почти 60 тыс. чел., станет самым дорогим среди других объектов, которые сооружаются в Польше к Евро-2012: польское правительство выделило на его строительство свыше 500 млн. дол. - вдвое больше, чем арены в Гданьске и Вроцлаве, и реконструкция городского стадиона в Познани.