Швеция не пускает Россию в ВТО

Швеция нашла причины не пускать Россию во Всемирную торговую организацию (ВТО) и намерена направить свои возражения в Еврокомиссию. В письме, которое будет направлено министром торговли Швеции Свеном Толгфорсом комиссару ЕС по торговле Питеру Мандельсону, упоминается, в частности, о несоответствии размеров установленных Россией экспортных пошлин на пиломатериалы и целлюлозу ранее принятым обязательствам, сообщает ФОРУМ.мск.

"С точки зрения Швеции, этот вопрос должен быть решен до того, как мы полноценно сможем принять Россию в ВТО", - заявили представители властей скандинавского королевства, отметив, что Швеция хотела бы видеть Россию в ВТО.

Напомним, что пока у России были проблемы лишь с одной страной, с которой необходимо завершить переговоры. Грузия в свое время согласилась на вступление РФ в ВТО, однако затем отозвала свою подпись, объяснив свою позицию тем, что Москва не выполняет взятые на себя обязательства. Речь, в частности, идет о функционировании таможенных пунктов на границе между двумя странами.

Рупор.инфо