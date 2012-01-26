У бацьки резолюцию ПАСЕ по Беларуси назвали «сомнительным документом»

Министерство иностранных дел Беларуси называет принятую в Страсбурге Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по Беларуси «заурядным, сомнительным документом».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь белорусского МИД Андрей САВИНЫХ.

«Это заурядный, шаблонный документ, написанный на основе сомнительных и фальшивых обвинений, взятых в сети Интернет», - сказал А.САВИНЫХ.

По его словам, автор документа – докладчик ПАСЕ по Беларуси Андрес ХЕРКЕЛЬ - не посещал Беларусь и не обращался за въездной визой. Его не было и среди членов парламентской делегации Эстонии, которая посещала Беларусь осенью 2011 года.

«Это о многом говорит. ПАСЕ даже не пригласила белорусских парламентариев на рассмотрение этого, с позволения сказать, опуса, что является дополнительным доказательством пристрастности и ангажированности их похода. Во всех действиях такого рода в последнее время мы видим очень мало здравого смысла и отсутствие логики. Они, скорее, направлены на обслуживание карьерных, репутационных или политических нужд самих инициаторов», - отметил пресс-секретарь МИД Беларуси.

Справка УНИАН. 25 января 2012 года ПАСЕ призвала белорусские власти освободить и реабилитировать всех политзаключенных в стране, провести тщательное расследование всех заявлений о пытках и жестоком обращении с заключенными, позволить адвокатам выполнять свои профессиональные обязанности «без страха возмездия», отменить статью 193.1 Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации.

В резолюции содержится также призыв к официальному Минску гарантировать свободу собраний, положить конец применению силы для разгона акций протеста и арестов демонстрантов, обеспечить свободу выражения мнений и прекратить давление на независимых журналистов и СМИ.

ПАСЕ призвала Беларусь позволить возобновить в Минске работу офиса ОБСЕ, а также в полном объеме сотрудничать с международными правозащитными организациями и позволить посетить страну докладчикам от ПАСЕ, органов ООН, ОБСЕ, которые направляли такие запросы.

Кроме этого, ПАСЕ призвала власти продолжить процесс реформирования избирательного законодательства и практики его применения с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии, немедленно ввести мораторий на применение смертной казни, имея в виду ее полную отмену.