В Индонезии введено чрезвычайное положение на три месяца в связи с разрушительным землетрясением, жертвами которого стали более 4 тысяч 600 человек.

По данным ООН, около 20 тысяч человек получили ранения, свыше 100 тысяч остались без крова, сообщает радио “Свобода”.

На острове Ява, где находился эпицентр субботнего землетрясения, продолжаются спасательные работы.

Несмотря на все усилия местных властей и международных организаций ощущается резкая нехватка питьевой воды, продовольствия, медикаментов, палаток.

Красный Крест обратился к мировому сообществу с призывом собрать 10 миллионов долларов для оказания срочной помощи пострадавшим.