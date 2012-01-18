Путин - журналисту: вы меня поносом поливаете, а я не обижаюсь

Премьер-министр РФ Владимир Путин покритиковал радиостанцию "Эхо Москвы" и заявил при этом, что в свою очередь не обижается на критические высказывания в свой адрес, которые часто можно услышать на этой радиостанции, передают РИА Новости. .

В ходе встречи с главными редакторами СМИ Путин поинтересовался у главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова за кого он будет голосовать на предстоящих президентских выборах.

"Я с 1996 года не хожу на выборы, Владимир Владимирович, и объясню почему...", - начал отвечать Венедиктов.

"А Вы на меня обиделись", - заметил Путин.

"Я обиделся, обиделся...", - начал говорить Венедиктов.

"А зря, я вот не обижаюсь на Вас, когда Вы меня поливаете поносом там с утра до вечера", - сказал Путин.

Тем не менее, Венедиктов продолжил пояснять, почему с 1996 года не ходит на выборы. "Как главный редактор радиостанции, которая в том числе политическая радиостанция, я не хочу отвечать на вопросы и тем самым ангажировать моих слушателей и моих журналистов", - сказал Венедиктов.