Убит сотрудник "Голоса Америки"

На северо-востоке Пакистана во вторник был застрелен неизвестными местный журналист Мукаррам Хан Атиф, который сотрудничал с радиостанцией "Голос Америки".



Журналист подвергся нападению в мечети недалеко от своего дома в городе Шабкадар. По словам представителей местной полиции, двое нападавших подъехали к мечети на мотоциклах во время вечерней молитвы. Один из них вошел в мечеть, выстрелил Атифу в голову и скрылся. Журналиста доставили в больницу в критическом состоянии, вскоре после этого он скончался.



Ответственность за нападение взяли на себя талибы, заявившие, что неоднократно предупреждали Атифа о последствиях его разоблачительных репортажей, сообщает Радио Свобода.