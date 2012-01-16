Правительство Румынии экстренно собирается

Правительство Румынии решило собраться на экстренное совещание - в связи с протестами по всей стране против мер бюджетной экономии.



В Бухаресте в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности пострадали не менее 30 человек, 15 госпитализированы, из них трое - жандармы. Протестующие забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, использовали слезоточивый газ.



Акции протеста продолжаются в Румынии с четверга. Люди выражают недовольство сокращением зарплат госслужащих, отменой социальных льгот, ростом налогов, усилением коррупции.