Правительство Румынии экстренно собирается

05:47, 16 января 2012
Мир
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Уличные протесты переросли в столкновения

Правительство Румынии решило собраться на экстренное совещание - в связи с протестами по всей стране против мер бюджетной экономии.

В Бухаресте в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности пострадали не менее 30 человек, 15 госпитализированы, из них трое - жандармы. Протестующие забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь,  использовали слезоточивый газ.

Акции протеста продолжаются в Румынии с четверга. Люди выражают недовольство сокращением зарплат госслужащих, отменой социальных льгот, ростом налогов, усилением коррупции.

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