ЕС раскритиковал понижение рейтингов девяти стран

Еврокомиссар по экономике и монетарной политике Олли Рен раскритиковал решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить долговые рейтинги девяти стран еврозоны, назвав его "противоречивым".

"Я сожалею об этом противоречивом решении (...) со стороны Standard and Poor's, касающемся [понижения] рейтингов нескольких стран-членов еврозоны, в то время, когда еврозона предпринимает решительные действия на всех фронтах в ответ на кризис", - цитирует его заявление Би-би-си.

По его словам, сейчас важнее всего завершить создание Европейского механизма стабильности.

Ранее международное рейтинговой агентство Standard & Poor's понизило долговые рейтинги девяти стран еврозоны, включая Италию, Испанию и Австрию.

Германия сохранила свой наивысший уровень "AAA".

Долговой рейтинг Италии упал до "BBB+" с "A", а Испании - до "A" с "AA-".