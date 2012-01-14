ВР ратифицировала соглашение с Конго

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О ратификации Генерального Соглашения между Украиной и Демократической Республикой Конго о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве” (№0245).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение подписано 11 октября 2000 года.

В соответствии с соглашением, договорные стороны предоставят друг другу режим наибольшего содействия по всем вопросам пошлин и сборов, применяемых к импорту и экспорту, включая средство обложения такими пошлинами и сборами; положений о таможенной очистке, транзите, складировании и перегрузке; налогах и других внутренних сборах, прямо или косвенно касающихся импортируемых или экспортируемых товаров; средствах платежей и перевода таких платежей; правилах, касающихся продажи, купли, транспортировки, распределения и использования товаров на внутреннем рынке.

В соглашении предусмотрено, что все коммерческие расчеты и платежи между Украиной и Демократической Республикой Конго будут осуществляться в свободно-конвертируемых валютах, если между обеими договорными сторонами не будет достигнута другая специальная договоренность.

В соглашении определено, что договорные стороны на основе отдельного соглашения создадут Украинско-конголезскую расширенную смешанную комиссию по вопросам всестороннего сотрудничества.