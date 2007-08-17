Китай заинтересован в покупке российской военной техники

Китай заинтересован в покупке современной военной техники, какую российская сторона использует на антитеррористических учениях стран Шанхайского оборонного сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2007" в Челябинской области, заявил журналистам руководитель учений от КНР Сюй Цилян.

"В настоящее время армия России - одна из современнейших армий. Во многих вопросах нам стоит поучиться у российских коллег... Это, прежде всего, относится к передовой военной технике России, которую нам неплохо было бы приобрести", - сказал Сюй Цилян на пресс-конференции на полигоне "Чебаркуль".

По его словам, китайские военные многому научились в плане методики ведения боевых действий против террористов, который накоплен российской армией в реальных операциях. Высокую оценку китайский представитель дал и организации самих учений.

"Есть ряд передовых теорий на тему модернизации Вооруженных сил, которые представляют для нас интерес", - сказал он.

РИА "Новости"