Тюрьме на базе Гуантанамо исполняется 10 лет

Сегодня исполняется 10 лет лагерю для подозреваемых в терроризме, открытого на территории военно-морской базы США Гуантанамо на Кубе.

Как сообщает радио «Свобода», лагерь был создан при правлении предыдущего Президента США Джорджа БУША, когда силы международной коалиции начали в Афганистане борьбу с «Аль-Каидой» – после нападений 11 сентября 2001 года, которые унесли жизнь почти трех тысяч людей.

В лагере содержат и допрашивают подозреваемых в связях с «Аль-Каидой», талибами и другими группами, которые США считаются террористическими организациями.

Правозащитники обвиняют США в регулярных нарушениях прав человека в Гуантанамо.

После завершения полномочий Дж.БУША нынешний Президент США Барак ОБАМА планировал закрыть тюрьму в январе 2010 года, однако в обусловленный срок этого не произошло.

По данным Reuters, сейчас в лагере находится 171 заключенный.