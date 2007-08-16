Число жертв теракта в Ираке возросло до 250 человек

Число жертв взрывов, прогремевших вечером 14 августа на северо-западе Ирака, возросло до 250 человек, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя иракских властей.

Четыре заминированных грузовика взорвались почти одновременно в районе города Кахатания (Qahataniya) в 120 километрах западнее Мосула в иракском Курдистане. Взрывы прогремели в районах, где преимущественно проживают курды-езиды.

Как сообщает РИА Новости, езидами называют часть курдов, проживающих, главным образом, в Ираке и Турции, а также в Иране, Сирии и Закавказье. Езиды исповедуют синкретическую религию, содержащую элементы язычества, древних индоиранских верований, иудаизма, христианства несторианского толка и ислама.

По числу жертв нынешняя атака стала самой масштабной с начала войны в Ираке. Предыдущий аналогичный теракт был совершен в ноябре 2006 года. Тогда при взрыве пяти заминированных автомобилей и минометного обстрела в шиитском районе Багдада Садр Сити погибли 215 человек.