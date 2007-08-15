Международные эксперты: самолет вторгся в небо Грузии со стороны России

Независимая группа международных экспертов сочла, что неопознанный самолет вторгся 6 августа в воздушное пространство Грузии со стороны России, говорится в распространенном МИД Грузии заключении экспертов, передает агентство "Новости-Грузия".

"Неопознанный самолет трижды вторгся в воздушное пространство с российской территории неподалеку от города Степанцминда. Нарушение воздушного пространства во всех трех случаях было совершено одним самолетом", - говорится в заключении.

В документе отмечается, что в первом случае самолет находился в воздушном пространстве Грузии менее минуты, во втором - с 14.13 до 14.24, в третьем - с 14.31 до 14.42 по среднеевропейскому времени. В последнем случае самолет залетел вглубь территории Грузии, говорится в заключении.

Этот документ был распространен перед пресс-конференцией официального представителя МИД Грузии Давида ДОНДУА по оглашению выводов международных экспертов.

"Заключение экспертов подтвердило данные грузинской стороны", - заявил дипломат.

Независимая группа международных экспертов во главе с представителем Минобороны Швеции начала работу в Грузии 13 августа. В составе группы восемь экспертов из Швеции, США, Латвии и Литвы.

16 августа в Тбилиси ожидается прибытие делегации российских экспертов для участия в расследовании инцидента.

Как сообщал УНИАН, грузинские власти утверждают, что 6 августа с. г. самолет с российскими опознавательными знаками вторгся в воздушное пространство Грузии и выпустил ракету по РЛС в районе города Гори. Ракета упала в районе населенного пункта Цителубани, но не взорвалась.

Генштаб Вооруженных сил РФ отрицает факт каких-либо полетов российских летательных аппаратов в указанное время в воздушном пространстве, прилегающем к территории Грузии.

По данным миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта, самолет залетел с территории Грузии и туда же вернулся.