В Финляндии украинцам вернули паспорта

Сегодня правоохранительными органами Финляндии с украинцев - старшего помощника и капитана судна „Thor Liberty” - был снят запрет на передвижение и возвращены их паспорта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, по данным Посольства Украины в Финляндии, судно загружается и отправится в пункт назначения ориентировочно 6 января.

Как сообщал УНИАН, судно „Thor Liberty”, в составе экипажа которого находятся 11 граждан Украины, 21 декабря 2011 года было задержано в порту Котка. Финские правоохранительные органы расследуют дело о ненадлежащем оформлении части опасного груза.

26 декабря было отменено постановление на арест судна.

Все члены экипажа находились на судне и были свободны в передвижении, кроме капитана и старшего помощника – граждан Украины, которые должны были не покидать судно на время проведения следствия.

„Thor Liberty” перевозил американские ракеты Patriot и 150 тонн взрывоопасных веществ. Установлено, что груз перевозил датский оператор из Германии в Китай.