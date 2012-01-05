Греция на грани краха
00:47, 05 января 2012Мир
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Премьер-министр предупреждает
Глава правительства Греции Лукас Пападимос заявил, что уже в марте стране грозит обвальный кризис неплатежей по долгам, сообщает Би-би-си.
Он заявил, что если греческие профсоюзы не согласятся пойти на более значительные сокращения заработной платы, международные кредиторы откажутся от дальнейших платежей в пользу Греции.
Как следствие, сказал премьер, программа спасения экономики Греции перестанет работать и страна будет неспособна расплатиться по долгам.
Тем временем предшественник Пападимоса на посту премьера, Георгиос Папандреу объявил об уходе с поста лидера Социалистической партии и об отказе участвовать в предстоящих выборах.
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