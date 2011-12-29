Флот США не позволит Ирану перекрыть Ормузский пролив

Командование Пятого флота ВМС США, дислоцированного в Бахрейне, заявило, что не допустит препятствий судоходству в Ормузском проливе, сообщает Reuters. Ранее перекрыть пролив угрожали иранские власти.



"Свободное движение товаров и услуг через Ормузский пролив жизненно важно для регионального и мирового благополучия. Любой, кто угрожает свободному судоходству в международных водах пролива, противопоставляет себя международному сообществу. Препятствование судоходству - неприемлемо", - говорится в заявлении Пятого флота.

27 декабря, напоминает Лента.ру, вице-президент Ирана Реза Рахими заявил, что Иран перекроет проход нефтеналивных судов через Ормузский пролив, если страны Запада введут санкции в отношении экспорта иранской нефти.



В начале декабря 2011 года иранские вооруженные силы обещали провести учения по экстренной блокаде Ормузского пролива, что привело к росту мировых цен на нефть.



Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, проходит около трети всех нефтеналивных судов в мире. В случае его перекрытия, мировые рынки ожидает неизбежный дефицит нефти и, следовательно, рост цен на нефтепродукты.



Санкции, которых опасается иранское руководство, страны Запада стали вводить после публикации доклада МАГАТЭ, уличившего Тегеран в разработке ядерного оружия. Иран в свою очередь настаивает на исключительно мирной направленности ядерных исследований.



Пятый флот ВМС США базируется на территории Бахрейна и несет боевое дежурство в водах Индийского океана и Персидского залива, обеспечивая охрану главных нефтяных коммуникаций.