В России - мощное землетрясение

Подземные толчки силой около 8 баллов произошли сегодня в 23:21 по местному времени в Центральной и Западной Сибири. Информация о последствиях уточняется. Об этом ИТАР- ТАССсообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

В Абакане мэр города Николай Булакин информировал жителей о том, что в городе сила толчков составила 3-4 балла. По данным коммунальных служб столицы Хакасии, разрушений нет. Сославшись на данные экспертов, мэр сообщил, что повторных толчков не ожидается.

В Красноярске и Абакане в 23:37 по местному времени в квартирах жителей ощущались необычные явления - двигалась мебель, звенели люстры, стекла. На телефон корпункта ТАСС обрушился шквал звонков из Хакасии и городов Красноярского края с подтверждением этих явлений.

Как сообщили ранее ИТАР-ТАСС в МЧС России, "в Туве, в Каа-Хемском районе в 100 км восточнее Кызыла произошло сейсмособытие магнитудой 6,7 на глубине 10 км. Интенсивность толчков на поверхности составила 9 баллов".

Толчки ощущались в Кызыле, и Кузбассе.

В Кемеровской области ощущались точки магнитудой 2-2,5. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил глава МЧС по Кемеровской области Ерем Арутюнян.

"По предварительным данным, жертв и разрушений нет", - сообщили в МЧС РФ.