Эксперт: чтобы сохранить власть, Путин пойдет на всё

Российская власть готовится к применению радикальных мер для сохранения существующего режима. Об этом заявил бывший советник Владимира Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов.

Он не исключает убийства оппозиционных лидеров, теракты, военный конфликт и даже введение чрезвычайного положения в стране. По его мнению, "со стороны власти никаких изменений не произошло. Власти не считает необходимым реагировать на требования оппозиции. Власти не считает необходимым проводить любые изменения, кроме косметических и производства какой дымовой завесы, которая могла бы отвлечь внимание и каким образом ослабить движение протеста ... Власть занимается провокациями и дискредитацией, в том числе тех, кто организует эти митинги, но самое главное - власть готовится к реваншу. Власти серьезно готовится к осуществлению крутого виража, когда от так называемой в кавычках либерализации и демократизации, она развернется в совершенно другом направлении. Это произойдет очень скоро ", - цитирует Gazeta.ua



Илларионов убежден, что при нынешнем уровне поддержки Владимира Путина ему вряд ли удастся набрать больше 34-36 процентов голосов избирателей, а это значит, что даже масштабные фальсификации уровня 4 декабря могут не позволить Путину победить в первом туре президентских выборов.



"Второй же тур для него является совершенно невозможным, потому что второй тур становится непредсказуемым, так как масштабы протестного голосования могут оказаться такими, что практически все оппозиционные силы могут объединиться вокруг того - другого кандидата, кто выйдет во второй тур", - считает он.



По мнению Илларионова, это означает, что Путину нужна победа в первом туре: "Они должны сделать нечто такое, что сделает все другие вопросы абсолютно мелкими, по сравнению с тем, что произойдет", - уверен бывший советник Путина.