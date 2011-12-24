В Казахстане арестовали 16 человек

16 человек арестованы за участие в массовых беспорядках в городе Жанаозене Мангистауской области Казахстана.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил сегодня журналистам в кулуарах заседания Верховного суда Казахстана председатель апелляционной коллегии областного суда Мангистауской области Нурсерик ШАРИПОВ.

"По статье 241 части 2 Уголовного кодекса - участие в массовых беспорядках - санкции (на арест) судами Мангистауской области даны в отношении 16 лиц", - сказал Н.ШАРИПОВ.

Судья подчеркнул, что "это дело сейчас находится в стадии расследования, о перспективах этого дела судить рано".

"В судебном порядке будет изучено уголовное дело, исследованы полностью со всех сторон и оценены собранные по делу доказательства. И соответственно постановлен будет приговор", - пояснил он.

Как сообщалось, 16 декабря в городе Жанаозене произошли массовые беспорядки, в которых погибли 15 человек и десятки получили ранения. В городе сожжены десятки зданий, уничтожено также имущество физических и юридических лиц, сожжены автомобили. Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ на следующий день ввел там чрезвычайное положение. До 5 января в городе действует комендантский час, ограничено движение, запрещены митинги, ограничена фото- и видеосъемка и использование копировально-множительной техники. Беспорядкам предшествовала многомесячная забастовка работников нефтяных компаний, недовольных уровнем своей заработной платы. Судом эта забастовка была признана незаконной, ее участники уволены.