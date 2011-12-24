У Грузии новая Концепция безопасности

Парламент Грузии 23 декабря обсудил новую Концепцию национальной безопасности, которая заменила принятую в июле 2005 года концепцию, сообщает сайт Грузия-онлайн.



В новой концепции основные изменения связаны с Россией, чтобы, как заявил депутатам заместитель секретаря Совета национальной безопасности, были бы отражены те «измененные реалии», которые появились после августовской войны 2008 года. По его словам, в ходе работы над концепцией учитывались и те отклики, которые страна получила от западных партнеров.



Среди главных угроз и вызовов Грузии названы «оккупация территорий Грузии» Россией, «риск новой военной агрессии со стороны Российской Федерации», и «организованные Россией с оккупированных территорий террористические акты».



В предыдущей концепции, которая была принята за три года до августовской войны 2008 года, говорится, что «возможность открытой военной агрессии против Грузии мала, но вооруженное нарушение границы и вторжение на территорию страны со стороны государственных и негосударственных акторов реальны». В рабочей версии новой концепции, которая была опубликована впервые в начале года, не были упомянуты «организованные Россией с оккупированных территорий террористические акты».



Согласно новой Концепции национальной безопасности, такие случаи подтверждают, что «после оккупации Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона эти территории РФ использует для подбора и подготовки террористов, с целью осуществления террористических актов на территории Грузии».



В концепции говорится, что «главной целью» Российской Федерации является «превращение Грузии в несостоявшееся государство», создание препятствий в реализации ее европейского и евроатлантического выбора и «возвращение Грузии на российскую орбиту насильственным путем».



«В августе 2008 года окончательной целью военной агрессии со стороны Российской Федерации было не только оккупация территорий Грузии или/и международное признание марионеточных режимов, а изменение внешнеполитического курса Грузии или/и насильственная смена демократических избранных властей, так как независимая и демократическая Грузия воспринимается в качестве существенной угрозы правящей политической элитой Российской Федерации».



Отсутствие международных миссий в Абхазии и Южной Осетии, увеличение российских военных сил в этих регионах и невыполнение обязательств, взятых по соглашению от 12 августа 2008 года о прекращении огня, наряду с отказом Москвы ответить аналогичными действиями на обещание Грузии о неприменении силы, «представляют собой плацдарм для возможной очередной военной агрессии».



Однако в документе также говорится, что выраженная Грузии «международная поддержка», а также присутствие на контролируемой Грузией территории Миссии наблюдателей ЕС «являются значительным сдерживающим фактором этого риска».



В отдельной главе концепции «Основные направления политики безопасности Грузии» обсуждаются отношения Грузии с Россией. В ней говорится, что Грузия желает иметь с Россией «основанные на принципах добрососедства и равноправия отношения». Однако в документе также говорится, что это «не произойдет без уважения Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Грузии и без начала процесса деоккупации».



«Грузия за то, чтобы Российская Федерация превратилась в стабильную демократическую страну», - говорится в концепции.



В документе упоминаются также и отношения с Северным Кавказом в той части, в которой обсуждаются отношения с Россией. В ней говорится, что «для Грузии особое значение имеет сформирование среды сотрудничества и мира в Северокавказском регионе Российской Федерации».



«Грузия осознает необходимость углубления и развития отношений с проживающими на Северном Кавказе народами, которые будут способствовать повышению информированности проживающего там населения о целях и политическом курсе Грузии», - говорится в документе.



Другие угрозы, риски и вызовы



Кроме российского фактора, в документе также идет речь о возможном переливании конфликтов из соседних стран, что «является угрозой, стоящей перед Грузией». В этом контексте документ упоминает Нагорно-Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном и называет его «вызовом». «Возобновление вооруженного противостояния между этими странами ослабит безопасность всех трех стран Южного Кавказа и будет способствовать росту политического влияния Российской Федерации во всем регионе», - говорится в концепции.



В той части, которая касается конфликтов на Кавказе, документ заявляет, что Россия пытается инспирировать негативные настроения среди населения Северокавказского региона.



В документе говорится, что отсутствие контроля» на государственной границе Грузии с Россией на абхазском и югоосетинском участках границы мешает урегулированию проблемы транснациональной преступности.



Нарушение фундаментальных прав насильственно перемещенного с оккупированных территорий населения оценивается в документе, как «важный вызов». В документе говорится, что обеспечение безопасного и достойного возвращения этого населения, восстановление их прав на имущество является одним из приоритетов грузинского государства.



Среди вызовов национальной безопасности документ также называет устойчивое экономическое развитие, терроризм, кибербезопасность, энергетическую безопасность, экологию, организованную транснациональную преступность, демографию, интеграции этнических меньшинств в политическую, экономическую и социальную жизнь страны путем углубления знания грузинского языка, а также защиту памятников исторического и культурного наследия.



Депутаты от Христианско-демократического движения призвали подчеркнуть особую роль Грузинской Православной Церкви с точки зрения защиты грузинской идентичности и исторического и культурного наследия Грузии.



Евроатлантическая интеграция



В документе отдельная глава посвящается интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз. Согласно концепции, это является «одним из главнейших приоритетов» внешней политики и национальной безопасности страны.



В документе также говорится, что «поэтапная интеграция» Грузии в Евросоюз является «одним из важнейших направлений» экономического и политического развития страны.



Грузия приветствует политику вовлеченности ЕС в отношении России, однако также отмечает, что «такая политика будет успешной только в том случае», если она будет способствовать формированию такой внешней политики Российской Федерации, целью которой будет уважение суверенитета соседей. Концепция также подчеркивает значение того, что ЕС, как посредник российско-грузинского соглашения о прекращении огня, подписанного в августе 2008 года, оказывал эффективное воздействие на Российскую Федерацию, чтобы она в полной мере выполняла взятые ею обязательства.



Южный Кавказ



Отношениям Грузии со своими соседями в Южном Кавказе, в части «Основных направлений политики безопасности Грузии» уделяется отдельная глава.



Аналогично прежней концепции, и в новом документе также отношения с Азербайджаном называются «стратегическими».



Отношения с Арменией в документе оцениваются, как «тесное партнерство».



Стратегическое партнерство с США



Согласно документу, «Грузия углубляет стратегическое партнерство» с Соединенными Штатами Америки в соответствии с принципами, отраженными в Хартии стратегического партнерства между США и Грузией, которая была подписана в январе 2009 года. Концепция отмечает значение поддержки США в вопросе «деоккупации» территорий Грузии, а также значение помощи США в деле развития демократических институтов Грузии.



«Обороноспособность Грузии существенно выросла посредством программ помощи, оказываемой Соединенными Штатами», - говорится в документе, - «Грузия заинтересована в еще большем углублении сотрудничества в этой сфере».



Другие партнеры и соседи



Относительно Украины в документе говорится, что «Грузия стремится максимально использовать возможности стратегического партнерства с Украиной».



Турция в документе упоминается, как «ведущий региональный партнер Грузии». Согласно концепции, углубление экономических отношений с Турцией, крупнейшим торговым партнером Грузии, а также «осуществление энергетических и транспортных или других проектов имеет стратегическое значение для обоих государств».



«Турция, как страна член НАТО и один из лидеров региона, также является важным военным партнером. Грузия придает большое значение дальнейшему развитию отношений с Турцией в сфере обороны и безопасности», - говорится в концепции.



Концепция отдельно отмечает «активное сотрудничество» со странами Балтии, а также со странами Восточной и Центральной Европы, и кроме того, «большое значение» сотрудничества с государствами Скандинавии.



Согласно документу, Грузия придает «большое значение» сотрудничеству с Молдовой и Беларусью и приветствует их участие в Восточном партнерстве ЕС.



Согласно документу, Грузия «уделяет большое внимание» развитию тесного сотрудничества с Казахстаном, Туркменией, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, особенно, в сферах экономики, транспорта и энергетики.



В концепции говорится, что Грузия «придает большое значение расширению политического и экономического диалога» с Китаем, Японией, Южной Кореей, Израилем, государствами Персидского залива, Канадой, Индией, Бразилией и Австралией. В документе подчеркивается значение продолжения процесса установления дипломатических отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.



Согласно концепции, ООН должна выполнять «ведущую роль» в деле урегулирования конфликтов и для этого, Грузия считает важным усиление эффективности ООН. Документ подчеркивает также значение ОБСЕ и Совета Европы. ГУАМ (объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) в документе упоминается в контексте отношений Грузии с Азербайджаном и Украиной. В концепции 2005 года ГУАМ был упомянут в контексте сотрудничества в рамках Черноморского региона.