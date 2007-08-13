В Китае от тропического шторма пострадали более миллиона человек

На юге Китая в результате массовых наводнений, вызванных тропическим штормом Пабук, пострадали около 1,2 миллиона человек.

Как передает РИА «Новости», наиболее пострадали города Чжаньцзян, Маомин и Мэйчжоу в южной провинции Гуандун, где проживает 1,165 млн. человек. В результате проливных дождей и наводнений здесь разрушено 3 тыс. 665 домов, а экономический ущерб достиг 1,3 млрд. юаней (около 170 млн. долл.).