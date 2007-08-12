В Польше решили последовать примеру Украины

Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский сообщил, что досрочные парламентские выборы могут состояться 21 октября текущего года. Точная дата голосования пока не утверждена, однако, по словам премьера, выборы непременно пройдут до начала ноября.

Согласие на досрочные выборы в парламент Польши было дано сегодня лидером партии "Право и справедливость", премьер-министром страны Я.Качиньским и президентом страны, его братом-близнецом Лехом Качиньским, по итогам специального совещания. Польский парламент должен провести первое заседание после летних каникул 22 августа с.г. и в ходе него может принять решение о роспуске в преддверии выборов, передает Reuters.

Решение о досрочных выборах стало закономерным финалом политической борьбы, происходившей в последнее время внутри правящей коалиции, в состав которой входит партия Качиньских, ультраправая "Лига польских семей" и левая "Самооборона", ранее заявившая о своем выходе из коалиции.

Польша уже месяц находится в политическом кризисе, наступившем после того, как премьер-министр уволил лидера "Самообороны", вице-премьера и министра сельского хозяйства страны Анджея Леппера.

Глава "Лиги польских семей" (ЛПС) Роман Гертых сообщил ранее сегодня, что премьер Я.Качиньский уведомил о планах полной ликвидации коалиции и предстоящем увольнении министров от ЛПС.

РБК-Украина