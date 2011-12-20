Обаму просят вернуть войска в Ирак

Сенаторы-республиканцы Джон МАККЕЙН и Линдси ГРЭМ в совместном заявлении попросили Президента США Барака ОБАМУ вновь начать переговоры с Ираком о возможности разместить в стране американский военный контингент.

Как сообщает "Лента.ру", с таким заявлением сенаторы выступили 19 декабря. Они обеспокоены возможностью дестабилизации ситуации в Ираке, которая может начаться после того, как оттуда ушли американские войска.

Сенаторы обвинили Б.ОБАМУ в нежелании и неспособности заключить с Ираком соглашение, по которому в стране осталась бы часть американских войск после вывода основных сил. Иракские власти отказались предоставить юридический иммунитет американским военным, которые могли бы остаться там.

В качестве тревожного симптома Дж.МАККЕЙН и Л.ГРЭМ назвали тот факт, что сразу после ухода американских военных в Ираке был выдан ордер на арест вице-президента, суннита Тарика аль-ХАШЕМИ.

Как заявил министр внутренних дел Ирака, охранники аль-ХАШЕМИ планировали теракты, а вице-президент обеспечивал им финансирование и поддержку.

Как отмечают эксперты, в стране вновь нарастает напряженность между политиками-суннитами и сторонниками премьер-министра Ирака шиита Нури аль-МАЛИКИ.

"Если в Ираке вновь начнется межконфессиональное насилие, последствия для иракского народа и интересов США на Ближнем Востоке будут катастрофическими, а для "Аль-Каиды" и Ирана это будет явной победой", - утверждают сенаторы.

Американские войска были выведены из Ирака к утру 18 декабря. Там остались только 157 военнослужащих для обучения иракских солдат, а также небольшой контингент морских пехотинцев для охраны дипмиссии.