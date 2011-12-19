Младшего сына Ким Чен Ира провозгласили «великим вождем»

09:39, 19 декабря 2011
Мир
1790 0

Власть перешла Ким Чен Ыну

Средства массовой информации КНДР сегодня впервые назвали «великим вождем» КИМ Чен Ына – младшего сына и наследника скончавшегося в субботу лидера страны Ким Чен Ира.

Как сообщает ИТАР-ТАСС,такой титул ранее употреблялся только в отношении высших лидеров КНДР. Как полагают, это подтверждает версию о том, что КИМ Чен Ын уже принял полномочия верховного руководителя страны.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter