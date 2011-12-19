Младшего сына Ким Чен Ира провозгласили «великим вождем»
09:39, 19 декабря 2011Мир
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Власть перешла Ким Чен Ыну
Средства массовой информации КНДР сегодня впервые назвали «великим вождем» КИМ Чен Ына – младшего сына и наследника скончавшегося в субботу лидера страны Ким Чен Ира.
Как сообщает ИТАР-ТАСС,такой титул ранее употреблялся только в отношении высших лидеров КНДР. Как полагают, это подтверждает версию о том, что КИМ Чен Ын уже принял полномочия верховного руководителя страны.
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