Младшего сына Ким Чен Ира провозгласили «великим вождем»

Средства массовой информации КНДР сегодня впервые назвали «великим вождем» КИМ Чен Ына – младшего сына и наследника скончавшегося в субботу лидера страны Ким Чен Ира.

Как сообщает ИТАР-ТАСС,такой титул ранее употреблялся только в отношении высших лидеров КНДР. Как полагают, это подтверждает версию о том, что КИМ Чен Ын уже принял полномочия верховного руководителя страны.