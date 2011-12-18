США направляют в Россию нового посла

Сенат Конгресса США утвердил в субботу кандидатуру Майкла Макфола на должность нового посла Соединенных Штатов в России.



Макфол был одним из ключевых советников президента Барака Обамы по вопросам отношений с Россией. Его называют одним из архитекторов политики так называемой "перезагрузки" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.



Кандидатура Макфола была внесена в Сенат еще в сентябре, однако ряд республиканцев затягивал рассмотрение вопроса о его назначении.

Майкл Макфол родился в 1963 году в штате Монтана. Выпускник Стэнфордского университета, получил степень в Оксфордском университете. Он некоторое время жил в России, впервые посетив ее аспирантом Оксфордского университета в 1983 году. В 1990-х годах он активно работал в Московском Центре Карнеги. Макфол - профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете и сотрудник Гуверовского института.

Он автор и редактор более 20 книг о демократическом государственном устройстве. В совершенстве владеет русским языком.