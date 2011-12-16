Выборы президента Молдовы вновь провалились

Парламент Молдовы вновь не смог избрать президента, сообщает ИТАР-ТАСС.



В ходе прошедшего в пятницу, 16 декабря, тайного голосования единственного кандидата на пост главы страны, спикера парламента Мариана Лупу, поддержали 58 депутатов, тогда как для победы необходима поддержка по меньшей мере 61 из 101 парламентариев.



Всего в голосовании приняли участие 62 депутата. За Лупу проголосовали депутаты от выдвинувшей его правящей коалиции "Альянс за европейскую интеграцию".



Поддержать спикера парламента отказались депутаты оппозиционной партии коммунистов, которые не приняли участия в голосовании, назвав его "фарсом". Участвовали в выборах, но проголосовали против кандидатуры Лупу, члены группы депутата Игоря Додона. И Додон, и лидер коммунистов, бывший глава страны Владимир Воронин, предложили правящей коалиции начать переговоры о другой кандидатуре на президентство.



У депутатов есть еще одна попытка выбрать президента страны. Если она провалится, парламент будет распущен, и в стране пройдут третьи за два года досрочные парламентские выборы.