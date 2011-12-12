Чехия должна дать на спасение евро 3,5 млрд.

Чехия должна присоединиться к новому "бюджетному договору" Евросоюза по спасению еврозоны, потому другой возможности у Праги просто нет, заявил в эфире Чешского телевидения первый вице-премьер и глава МИД Чехии Карел Шварценберг.

ЕС принял в пятницу решение о создании межправительственного соглашения по усилению экономической политики и фискальной дисциплины, под которым подписались все 17 стран еврозоны и еще шесть европейских государств - Польша, Румыния, Дания, Литва, Латвия, Эстония.

Чехия должна внести 3,5 миллиарда евро из 200 миллиардов, которые потребуются для спасения евро. Шварценберг считает, что эти деньги стали бы для Праги своеобразным страховым полисом в будущем. "По моему мнению, иных возможностей не будет", - сказал первый вице-премьер.

"Я убежден, что господин премьер (Чехии Петр Нечас) понимает глубочайшую ответственность за судьбу Чехии, и он знает, что Чехия не должна и не может быть изолирована в Европе", - пояснил Шварценберг.

Шварценберг сказал также, что не сторонник проведения общенационального референдума по данному вопросу.

Ранее, напоминает РИА "Новости" по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС премьер-министр Чехии Петр Нечас сказал, что Прага примет решение о присоединении к новому "бюджетному договору" Евросоюза после того, как будет готов окончательный вариант этого документа, так как пока есть только общие тезисы договора.