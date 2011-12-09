Туск доволен завершением переговоров с Украиной об ассоциации

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК доволен завершением переговоров с Украиной относительно Соглашения об ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после заседания Европейского совета, характеризуя основные достижения польского председательства в ЕС.

Среди других достижений польского председательства Д.ТУСК назвал сегодняшнее подписание соглашения о членстве Хорватии в ЕС, а также проведение саммита “Восточного партнерства” в сентябре в Варшаве.

Как сообщал УНИАН, Польша председательствует в ЕС с июля по декабрь этого года. С 1 января председательство в ЕС переходит Дании.