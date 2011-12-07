США открыли "виртуальное посольство" в Иране

00:32, 07 декабря 2011
Мир
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Реальное закрыто уже больше 30 лет

Соединенные Штаты во вторник открыли в Интернете так называемое «виртуальное посольство» в Иране, сообщает Радио Свобода.

Сайт «посольства» работает на двух языках – английском и фарси. В видеообращении в связи с его запуском госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что главная задача «виртуального посольства» – способствовать налаживанию диалога между гражданами США и Ирана.

Реальное посольство США было закрыто после исламской революции в Иране и захвата радикальными исламистами 52 американцев, которые содержались в здании посольства 444 дня – с ноября 1979-го по январь 1981 года.

После этого американское диппредставительство в Иране было закрыто, дипломатические отношения между двумя странами – разорваны.

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