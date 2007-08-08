Российский фрегат уплыл на маневры НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота "Ладный" примет участие в средиземноморских маневрах ВМС НАТО "Активные усилия", сообщается на сайте министерства обороны России.

В настоящее время сторожевик (противолодочный фрегат по классификации НАТО), миновав Босфор и Дарданеллы, зашел с визитом в турецкую военно-морскую базу Акзас-Караагач, где экипаж пройдет курс теоретической подготовки. Корабль задержится в Турции до 11 августа.

Сторожевой корабль "Ладный" проекта 1135 вошел в состав ВМФ СССР в 1978 году. Водоизмещение корабля составляет около 4000 тонн, длина 123 метра, ширина 14,2 метра. Скорость полного хода составляет 32,5 узла, дальность плавания экономическим ходом - 5000 миль. Корабль имеет газотурбинную главную энергетическую установку общей мощностью 36000 лошадиных сил.

Вооружение СКР состоит из противолодочного ракетного комплекса "Раструб", двух спаренных 76-миилиметровых артустановок, ЗРК "Оса", двух зенитных автоматов, восьми торпедных труб калибром 533 миллиметра и реактивных бомбометов.

Лента.ру