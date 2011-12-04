Путин проголосовал «в хорошем настроении»

Премьер-министр РФ Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы шестого созыва.

Он прибыл на избирательный участок номер 2079 в Российской академии наук. Премьер приехал один, без супруги. Путин отметил, что в день голосования пребывает в хорошем настроении.

Он поздоровался с сотрудницей участковой избирательной комиссии, получил бюллетень и удалился в кабинку для голосования. Спустя несколько минут он подошел к электронной урне - комплексу обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Председатель участковой комиссии коротко проинструктировал премьера, каким образом нужно опускать бюллетень, что и сделал Путин.

Президент РФ Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой также проголосовали в Москве.

Явка на выборах в Госдуму на 10.00 по Киеву в целом по России составила 11,2%, сообщил зампред ЦИК РФ Станислав Вавилов.

"Явка на нынешних выборах депутатов Госдумы выше предыдущей больше, чем на 4% на таких же выборах 2007 года", - сообщил член ЦИК Валерий Крюков.

Gazeta.ua