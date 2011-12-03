Путин велел Миллеру поднять зарплаты в Белтрансгазе

Премьер-министр России Владимир ПУТИН поручил повысить в два раза зарплату сотрудникам «Белтрансгаза», перешедшего в собственность «Газпрома».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Я представляю себе примерно уровень заработной платы в «Белтрансгазе» сегодня. Видимо, нужно будет подумать над повышением уровня заработной платы, имея в виду, что теперь это полностью ваше предприятие. А в соответствии с определённой категорийностью «Газпрома», предприятия подобного рода должны иметь соответствующий уровень заработной платы. По всей видимости, раза в два нужно будет повысить уровень заработной платы в «Белтрансгазе», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, А.МИЛЛЕР сообщил, что «Газпром» оплатил 2,5 млрд. долларов за вторые 50% ОАО «Белтрансгаз».

«На сегодняшний день права собственности на эти вторые 50% полностью оформлены, и «Газпром» стал обладателем 100% акций «Белтрансгаза», - сказал он.

По словам А.МИЛЛЕРА, началась подготовка к синхронизации работы «Белтрансгаза» с единой системой газоснабжения России по нормам и стандартам эксплуатации технического обслуживания, которые приняты в «Газпроме». «Без сомнения, это повысит стабильность и надёжность поставок газа как для белорусских потребителей, так и в страны Европы», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября было подписано соглашение купли-продажи вторых 50% акций ОАО «Белтрансгаз».

В мае 2007 года ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Беларуси подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл.

«Газпром» ежегодно перечислял по 625 млн. долл. и увеличивал свою долю в «Белтрансгазе» ежегодно на 12,5%. В 2010 году сделка была завершена.

ОАО «Белтрансгаз» обеспечивает газоснабжение потребителей Беларуси и участвует в международной системе транспортировки газа. По магистральным трубопроводам, проходящим по территории Беларуси, осуществляются транзитные поставки российского газа в Калининградскую область, Литву, Украину, Польшу. Годовой транзит газа по сетям «Белтрансгаза» составляет 15-16 млрд. кубометров в год.