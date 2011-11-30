Россия обещает не вмешиваться в ситуацию в Южной Осетии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации МИД РФ.

«Принципиально исходим из того, что эти политические процессы – внутреннее дело дружественного соседнего государства. Россия, четко выполняя свои договорные обязательства в области обеспечения внешней безопасности Южной Осетии, не вмешивается и не намерена вмешиваться в ее внутренние дела», - говорится в сообщении.

В то же время в МИД РФ продолжают внимательно следить за складывающейся напряженной ситуацией. «Искренне надеемся, что в Южной Осетии удастся сохранить конституционный порядок, спокойствие и единство общества, обеспечить необходимые условия для успешного поступательного развития страны», - отмечают в российском МИД.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Южной Осетии прошел второй тур президентских выборов.

Верховный суд Южной Осетии отменил результаты выборов, на которых, по данным ЦИК, Алла ДЖИОЕВА победила поддержанного Москвой Анатолия БИБИЛОВА. Причиной отмены результатов выборов суд назвал нарушения, якобы допущенные сторонниками экс-министра образования А.ДЖИОЕВОЙ.

Президент Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ заявил, что в перевыборах А.ДЖИОЕВА участвовать не сможет.

При этом cегодня А.ДЖИОЕВА провозгласила себя президентом и объявила о формировании государственного совета.