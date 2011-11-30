Янукович улетает в Израиль

30 ноября – 1 декабря состоится государственный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Государство Израиль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом проинформировал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

В рамках визита запланировано проведение переговоров главы Украинского государства с Президентом Израиля Шимоном ПЕРЕСОМ и премьер-министром Беньямином НЕТАНЬЯХУ.

В повестке дня – актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности определение путей дальнейшего расширения торгово-экономического взаимодействия и достижения конкретных договоренностей по реализации общих взаимовыгодных проектов. Также речь будет идти о сотрудничестве в научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, в рамках визита планируется также подписание ряда двусторонних документов. Речь идет, в частности, о Совместном заявлении Президентов Украины и Государства Израиль, Меморандуме о сотрудничестве в сфере автодорожной инфраструктуры, о Плане сотрудничества в сфере здравоохранения на 2012–2015 годы.

Кроме того, программой визита предусмотрено проведение бизнес-форума.

«Основная задача визита – трансформировать достигнутую высокую динамику политического диалога на высшем уровне в дальнейшее активное развитие взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях взаимодействия, которые представляют интерес для Украины и Израиля», - отметил глава Администрации Президента Украины.