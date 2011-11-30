НАТО просит оставить украинских миротворцев в Косово

В Министерстве иностранных дел не видят оснований для вывода украинских миротворцев из Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сказал на брифинге.

«Там все в порядке. Являются ли какие-то угрозы опасности достаточным поводом для вывода контингента, я считаю – нет», - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, украинским миротворцам ничего не угрожает.

Кроме того, он сообщил, что представители Североатлантического альянса просят МИД продлить срок пребывания украинских миротворцев в Косово.

О.ВОЛОШИН заверил, что МИД Украины внимательно отслеживает ситуацию в этой сербской провинции.

«Мы будем за этим внимательно наблюдать и принимать решение в соответствии с тем, насколько наше там присутствие нужно для стабильности в регионе и для продвижения нашего диалога с НАТО», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера на севере Косово в столкновениях были ранены 25 миротворцев НАТО и десятки местных сербов.

Беспорядки начались под городом Зубин-Поток, когда военнослужащие разбирали баррикады, построенные косовскими сербами летом на дорогах, ведущих к границе с Сербией.

Командование сил НАТО заявило, что местные жители открыли огонь по миротворцам, применяли взрывные устройства и кидали бутылки с зажигательной смесью. В ответ военные применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Ситуация на севере Косова обострилась после того, как в июле косовские власти, которые представляет в основном албанское большинство населения республики, попытались взять под контроль ряд пунктов на границе с Сербией.

Справка УНИАН. Подразделения Вооруженных сил Украины выполняют миротворческие задачи в Косово с 1 сентября 1999 года.

Украинцы несут службу в совместном украинско-польском миротворческом батальоне “Укрполбат” многонациональной тактической группы “East” международных сил КФОР в Косово.