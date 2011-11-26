Политолог: у Януковича не понимают, почему такой шум из-за Тимошенко

Распространение информации о возможном неучастии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в саммите Украина-ЕС, который запланирован на 19 декабря в Киеве, является своеобразным «бархатным шантажом Европы».

Такое мнение УНИАН выразила председатель совета Украинского независимого центра политических исследований Юлия ТИЩЕНКО, комментируя информацию СМИ со ссылкой на источник в секретариате Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС), что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое состоится 19 декабря в Москве.

Ю.ТИЩЕНКО не исключила, что в «выбросах» информации в СМИ о возможном неучастии В.ЯНУКОВИЧА в саммите Украина-ЕС заинтересована не только российская сторона, но и сам Президент, поскольку «это своего рода может быть сигнал ЕС, что если вы, мол, не будете общаться должным образом, так и мы не будем».

По ее словам, многие эксперты допускают, что парафирование соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в этом году не состоится, эта процедура может быть перенесена на следующий год.

По мнению Ю.ТИЩЕНКО, если это так, то, по существу, саммит будет носить чисто технический характер, поэтому В.ЯНУКОВИЧ «будет решать, принимать ли участие в соответствующем мероприятии или нет, потому что если речь идет действительно об исключительно технических функциях саммита, тогда, возможно, такое участие и не нужно”.

При этом эксперт подчеркивает важность того, чтобы возможное неучастие главы государства в саммите Украина-Евросоюз не “было расценено со стороны ЕС как вызов, как определенный демарш, потому что это может лишь углубить существующие кризисные тенденции» в отношениях между Украиной и ЕС.

Ю.ТИЩЕНКО не исключает, что речь идет также о вопросе статусности.

“Разные люди в ЕС не раз говорили, что при таких условиях, которые были озвучены относительно и вопросов судебной реформы, вопросов выборочного правосудия, в частности, проблем с бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, бывшим министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО, а Украина их не слышит, то и они не могут себе позволить давать авансы стране, которая не демонстрирует европейских стремлений, европейских ценностей”, - напомнила Ю.ТИЩЕНКО.

Она отметила, что со стороны команды В.ЯНУКОВИЧА распространение информации о неучастии в саммите с ЕС - это «своего рода «бархатный шантаж» Европы.

Не «хочется употреблять слово шантаж, но я не знаю, какой здесь может быть синоним, ну бархатный шантаж», - сказала эксперт.

Она добавила, что Президент Украины на сегодняшний день оказался в «не очень красивой» ситуации из-за дела Ю.ТИМОШЕНКО, допустив, что «команда Президента Украины с самого начала абсолютно откровенно не осознавала, почему такая шумиха поднята со стороны ЕС вокруг этого дела», а теперь они ищут выход из ситуации, чтобы сохранить лицо.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Киеве состоится ХV саммит Украина-ЕС, на котором планируется официальное объявление о завершении переговоров по соглашению об ассоциации.

23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, который состоится 19 декабря в Москве.

В ЕврАзЭС агентству УНИАН заявили, что не распространяли информацию об участии Президента Украины в заседании в Москве.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не располагают информацией о визите В.ЯНУКОВИЧА в Москву 19 декабря.

24 ноября В.ЯНУКОВИЧ на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.

«Знаете, есть такой вопрос: догадайтесь с одного раза или с двух. Я вам скажу с одного раза. Интриги, которые разводят политики, мы к ним уже привыкли, и для меня это не ново. Я никому не давал никакой информации, где я буду 19 числа. Буду там, где мне необходимо быть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что Европейский Союз для Украины имеет важное значение.