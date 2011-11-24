Президент России разочаровал генсека НАТО
02:28, 24 ноября 2011Мир
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"Такой шаг напоминает о прошлом"
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что "очень разочарован" угрозой России разместить ракеты на границах со странами ЕС - в ответ на планы США развернуть системы ПРО в Восточной Европе, сообщает Би-би-си.
"Предположение о том, что размещение ракет в районах, граничащих с альянсом, является адекватным ответом на систему ПРО, очень разочаровывает", - сказал генсек НАТО, выступая в Брюсселе.
По словам Расмуссена, такой шаг напоминает о прошлом, но никак не совместим с нынешними стратегическими отношениями между НАТО и Россией.
"Перспективы - в сотрудничестве, а не в конфронтации", - заявил генсек альянса.
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