Президент России разочаровал генсека НАТО

"Предположение о том, что размещение ракет в районах, граничащих с альянсом, является адекватным ответом на систему ПРО, очень разочаровывает", - сказал генсек НАТО, выступая в Брюсселе.

По словам Расмуссена, такой шаг напоминает о прошлом, но никак не совместим с нынешними стратегическими отношениями между НАТО и Россией.

"Перспективы - в сотрудничестве, а не в конфронтации", - заявил генсек альянса.