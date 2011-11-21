Лукашенко поедет в Москву отдавать трубу

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 25 ноября в Москве примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Планируется, что на заседании Высшего госсовета будет также подписано соглашение о выделении Беларуси российского кредита на строительство АЭС, о чем 8 ноября сообщал заместитель министра энергетики Беларуси Михаил МИХАДЮК после того, как верхняя палата Национального собрания страны одобрила закон о ратификации белорусско-российского межправительственного соглашения о сотрудничестве в отрасли строительства АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, сегодня заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ сообщил, что 25 ноября «Газпром» намерен заключить контракты на поставки газа в Беларусь и покупку вторых 50% акций «Белтрансгаза».

«Документы все готовы. Поэтому все вопросы решим 25 числа... Речь идет о подготовке двух межправительственных соглашений, которые, как предполагается, будут подписаны премьерами нашим государств. Речь идет о соглашении о покупке 50% дополнительных, по сути 100%, «Белтрансгаза», и соглашении о принципах образования цены на газ, на тарифы транзита. Одновременно будут подписаны контракты на поставку газа, на транзит газа через Белоруссию», - сказал А.ГОЛУБЕВ журналистам в городе Мины Ленинградской области, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, А.ЛУКАШЕНКО посещал Москву 18 ноября, где вместе с президентами РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ подписал ряда документов, в частности, договор о создании Евразийской экономической комиссии - наднационального органа, которому постепенно будут передаваться национальные полномочия.